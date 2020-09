Watchmen e Mandalorian, Trent Reznor e Ludwig Goransson quasi da record dopo gli Emmy 2020

Come sappiamo, il geniale Trent Reznor insieme al suo fedele collega Atticus Ross si è portato a casa un nuovo Emmy Award per la colonna sonora originale composta per la splendida Watchmen di Damon Lindelof targata HBO, e questo ha stabilito per lui un nuovo premio vinto e un ulteriore record di riconoscimenti assegnatigli.

In merito ha detto: "Siamo molto orgogliosi di essere stati coinvolti in uno show tanto audace, intelligente e rilevante. Siamo stati prima colpiti e poi cambiati nel profondo da questo lavoro tanto importante ed è assolutamente fantastico vederlo risuonare così tanto nel mondo dell'intrattenimento".



Con questo nuovo Emmy Award vinto, dunque, Trent Reznor è ormai a un passo dal ricevere l'ambitissimo REGOT, cioè il "premio" assegnato agli artisti che nel corso della propria carriera hanno conseguito un posto nella Rock'n'Roll Hall of Fame, un Emmy Award, un Grammy Award, un Oscar e un Tony Award.



Reznor, oltre al recente Emmy, ha infatti vinto un Grammy e un Oscar per la colonna sonora di Millennium - Uomini che odiano le donne e sarà inserito ufficialmente nella Rock'n'Roll Hall of Fame entro la fine dell'anno, il che significa che a mancare all'appello è soltanto un Tony Award, conseguibile solo con un musical, che magari arriverà nel prossimo futuro.



Al contempo, l'altro vincitore degli Emmy Award, Ludwig Goransson, è vicino all'EGOT, avendo vinto l'Emmy per The Mandalorian, l'Oscar per Black Panther e un Grammy per This Is America di Childish Gambino. Manca anche a lui un Tony Award.