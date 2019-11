Watchmen, Iain Glen è Gufo Notturno nel test screening del 2003 per un film cancellato

Prima dell'arrivo di Zack Snyder in molti avevano provato ad adattare per il cinema Watchmen, fallendo miseramente: da Terry Gilliam a Darren Aronofsky, l'opera di Alan Moore aveva attirato diversi registi più o meno famosi, che per una ragione o per un'altra avevano tutti abdicato.

A questo proposito lo sceneggiatore David Hayter, dopo oltre quindici anni, ha pubblicato per la prima volta un filmato di poco più di quattro minuti test-screening per il suo adattamento di Watchmen: le immagini di girato risalgono al 2003, quando Hayter stava uscendo dal successo X-Men (2000); la Universal lo assunse nel 2001 per scrivere e dirigere un film basato sull'opera di Moore, e come potete vedere in calce all'articolo, Hayter aveva reclutato Iain Glen de Il Trono di Spade per interpretare Daniel Dreiberg/Gufo Notturno II.

Il personaggio di Rorschach, invece, è interpretato dall'attore di Dexter Ray Stevenson.

All'epoca Glen veniva da Lara Croft: Tomb Raider con Angelina Jolie, ma il film non ha mai avuto luce verde a causa delle differenze creative fra Hayter e lo studio, tuttavia le radici della storia di Hayter sarebbero sopravvissute nel corso degli anni e finite in casa Warner Bros., dalle quali arrivarono poi a Snyder. Lo sceneggiatore Alex Tse venne ingaggiato per riscrivere la sceneggiatura di Hayter, ma l'artefice originario del film ha comunque mantenuto un credito per la sceneggiatura quando il film venne lanciato nel marzo 2009.

Per chi non lo sapesse Hayter, che scrisse anche Il Re Scorpione e X-Men 2, tentò di realizzare anche un film su Vedova Nera insieme a Lionsgate, alcuni anni prima dell'inizio del Marvel Cinematic Universe con Iron Man.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult su Watchmen di Snyder e, sul lato televisivo, alla recensione di Watchmen ep 6.