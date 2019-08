Da Watchmen a His Dark Materials: tutte le serie in arrivo su HBO nei prossimi mesi

Dopo aver presentato gran parte della sua lineup al ComicCon dello scorso luglio, HBO ha pubblicato uno speciale teaser dedicato alle serie tv che arriveranno sul network tra questo autunno e i primi mesi del 2020.

Tra gli show più attesi dei prossimi mesi c'è sicuramente Watchmen, la serie di Damon Lindelof ispirata alla celebre graphic novel di Alan Moore già trasposta al cinema da Zack Snyder. Lo show è ambientato in un modo alternativo dove i supereroi sono trattati come fuori legge e sarà una sorta di proseguimento dell'opera di Moore. Nel cast troveremo, tra gli altri, Regina King e Jeremy Irons. Guardate il trailer ufficiale di Watchmen pubblicato in occasione del Comic-Con.

Altra serie che proverà a contendere a Watchmen la nomina di "nuova Game of Thrones" sia per il network che per quanto riguarda il pubblico è His Dark Materials: tratta dall'omonima trilogia letteraria di Philip Pullman, la serie fantasy vedrà nel cast Dafne Keen, James McAvoy e Lin-Manuel Miranda (date un'occhiata al trailer di His Dark Materials).

Nel 2019 debutteranno anche A Black Lady Sketch Shadow, Catherine the Great con Helen Mirren, Our Boys, Mrs Fletcher e The Righteous Gemstones, mentre faranno ritorno sul network con nuove stagioni The Deuce, Succession, Ballers con The Rock, e Silicon Valley, quest'ultima arrivata alla sua stagione conclusiva.

Per quanto riguarda il 2020, invece, HBO ha in programma il ritorno di due serie prodotte in Italia: The New Pope, proseguimento di The Young Pope sempre ad opera di Paolo Sorrentino, e L'amica geniale, show tratto dall'omonima serie di romanzi di Elena Ferrante arrivato alla sua seconda stagione.

Infine tra gli altri show in arrivo il prossimo anno troviamo The Outsider con Ben Mendelsohn, The Plot Against America, I Know This Much is True con Mark Ruffalo, The Undoing con Nicole Kidman, Run con Domhnall Gleeson e infine l'attesa terza stagione di Westworld.

Quale serie attendete di più tra quelle presenti nel teaser? Fatecelo sapere, come sempre, nello spazio riservato ai commenti. Nel frattempo vi rimandiamo al trailer italiano di Westworld 3.