Watchmen, Dave Gibbons loda Zack Snyder e Damon Lindelof: 'Entusiasmanti'

Nel corso di una recente intervista in occasione del debutto di Watchmen sul servizio di streaming on demand DC Universe, il co-creatore fumetto originale Dave Gibbons ha lodato le due versioni audiovisive del mondo di Alan Moore, ovvero il film di Zack Snyder e la serie tv di Damon Lindelof.

"Quando lo stavamo creando, abbiamo semplicemente iniziato a fare il tipo di fumetto che volevamo leggere noi", ha detto Gibbons. "Credevamo assolutamente che avrebbe avuto una tiratura di 12 numeri. In quei giorni non avevamo nemmeno immaginato che sarebbe stato raccolto in un singolo volume perché non erano stati fatti i volumi di fumetti allora. Pensavamo che sarebbe semplicemente scomparso pian piano, ovviamente per noi sarebbe stata questa grande storia e ci saremmo divertiti moltissimo a farla. Il fatto che dopo tutti questi anni conquisti ancora nuovi lettori è semplicemente fantastico."

L'autore ha proseguito: "In effetti, penso che se lo avessimo saputo a quel tempo, con l'aspettativa che una cosa del genere causerebbe oggi, probabilmente non l'avremmo fatto. È stato fantastico. Sembra che continui a tornare, sia che ci sia tramite il grande film di Zack Snyder come dieci anni fa, sia con la meravigliosa versione che Damon Lindelof ha fatto per la HBO. Sono stato assolutamente entusiasta di questo ... Lo show aveva molto dell'atteggiamento che avevamo noi quando abbiamo fatto il fumetto. Noi volevamo rompere alcune barriere e volevamo essere imprevedibili e volevamo andare in alcune aree che non avresti mai immaginato prima. E oltre ad aver fatto proprio quello, Damon e la sua squadra sono anche riusciti a rimanere fedeli a ciò che Alan e io avevamo creato. Non c'è nulla nello show televisivo che sia inferiore a ciò che c'è nel fumetto".

Per altri approfondimenti non possiamo che rimandarvi all'Everycult su Watchmen di Zack Snyder e alla recensione di Watchmen di Damon Lindelof.