'Watchmen cult incompreso in anticipo sui tempi': Patrick Wilson difende Zack Snyder

Mentre HBO Max rimuoveva Justice League di Zack Snyder dal suo catalogo, l'attore Patrick Wilson, che ha recentemente esordito alla regia con Insidious - La porta rossa - ha difeso il cinema dell'autore e confessato il suo amore per l'adattamento cinematografico di Watchmen.

Durante una video intervista per promuovere Insidious - La porta rossa, Patrick Wilson (che ha interpretato Gufo Notturno II nel seminale cinecomix di Snyder) ha riflettuto sulla sua esperienza di lavorazione per il film, ed è dell'opinione che il pubblico semplicemente "non fosse pronto" per il Watchmen di Zack Snyder all'epoca della sua uscita nelle sale:

"Watchmen è l'unico mio film che ho rivisto dall'inizio alla fine dopo la notte della premiere", ha confessato Patrick Wilson ai microfoni di CinemaBlend. "Volevo rivederlo a distanza di qualche anno, con l'occhio di un regista, ora che a quanto pare sono diventato un regista. Ho sempre pensato che Zack fosse in anticipo sui tempi, sai: è strano dire che il pubblico non fosse pronto per quell'opera ma oggi sono ancora più convinto della cosa. C'è bisogno di un film del genere: l'industria ha bisogno che a volte un film diventi così oscuro, perché in questo modo gli Avengers possono fare film leggeri. C'è un bilanciamento, in quel senso. Ma sì, adoro davvero tanto Watchmen. Anzi, mi piacerebbe poterlo fare oggi".

Per altri contenuti guardate il first look di Rebel Moon, il nuovo film di Zack Snyder in arrivo su Netflix dal 22 dicembre prossimo.