Watchmen: cosa c'entra Darren Aronofsky con il cult di Zack Snyder?

Watchmen di Zack Snyder, basato sull'omonima graphic novel di Alan Moore e Dave Gibbons, è considerato da molti non solo la miglior opera del regista ma anche un capitolo importante della storia dei cinecomics: tuttavia, Snyder non fu il primo regista che tentò di adattare il fumetto DC.

Prima del coinvolgimento del regista di 300, infatti, Watchmen era passato tra le mani di Darren Aronofsky: anche se alla fine avrebbe lasciato il film di supereroi per iniziare a lavorare sul suo ambizioso film epico fantasy The Fountain, uscito nel 2006, il regista di The Wrestler e Il cigno nero era stato ingaggiato dalla Warner Bros per adattare il fumetto di Alan Moore, dopo che già nel 2000 aveva iniziato a lavorare per lo studio ad un adattamento di Batman: Anno Uno, successivamente diventato Batman Begins per Christopher Nolan.

Aronofsky lavorò a Watchmen insieme allo sceneggiatore David Hayter, e anche se alla fine il duo lasciò come già detto la produzione, un'importante idea suggerita dalla loro versione sarebbe tornata anche nel film di Snyder: fu Aronofsky, infatti, a suggerire di cambiare il finale del fumetto di Watchmen, poiché mentre lavorava alla sua versione il regista era preoccupato che il disastro dei calamari alieni evocasse troppe somiglianze con gli attacchi al World Trade Center dell'11 settembre 2001. All'autore l'idea di mostrare, come invece accade nei fumetti, le migliaia di cadaveri di newyorkesi che affollano Times Square, proprio non piaceva, motivo per cui inventò il cratere gigantesco che si vede alla fine del film di Snyder.

Inoltre, sempre di Darren Aronofsky è l'idea eliminare totalmente 'i finti alieni calamari' - ripresa dal Watchmen di Damon Lindelof, che invece è un sequel diretto del fumetto originale e non del film di Snyder - e di utilizzare l'energia di Dottor Manhattan per distruggere la città, altro elemento ripreso dal film del 2009.

AQUAMAN E IL REGNO PERDUTO (DS) è uno dei più venduti oggi su