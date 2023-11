Watchmen, Christopher Nolan loda Zack Snyder: 'Era in anticipo sui tempi'

Conosciamo tutti il rapporto tra Zack Snyder e Christopher Nolan - basti pensare a L'uomo d'acciaio/Man of Stell; il regista di Tenet e Oppenheimer, in una nuova intervista, ha colto l'occasione per elogiare Snyder e la sua capacità di essere stato "in anticipo sui tempi" grazie a Watchmen.

"Ho sempre creduto che Watchmen fosse in anticipo sui tempi" ha dichiarato Nolan. "L'idea di una squadra di supereroi, che è così brillantemente sovversiva, non era cosa comune nei film. Sarebbe stato affascinante assistere al debutto della pellicola dopo Avengers".

Diretto da Zack Snyder e basato sull'omonima serie a fumetti di Alan Moore e Dave Gibbons, Watchmen è un film del 2009 e racconta la storia del gruppo Minutemen, che, composto da vigilanti mascherati, frena l'aumento delle azioni criminali. Nel prestigioso cast, ricordiamo Jackie Earle Haley (Walter Kovacs/Rorschach), Patrick Wilson (Daniel Dreiberg/Gufo Notturno II) e Carla Gugino (Sally Jupiter/Spettro di Seta).

A fronte di un incasso inferiore alle aspettative (185 millioni di dollari in tutto il mondo, a cui viene sottratto il budget di 130) e recensioni tiepide (65% su Rotten Tomatoes, 56/100 su Metacritic), la pellicola è entrata prepotentemente nell'immaginario collettivo; inoltre, ha conseguito tre Saturn Awards come miglior film fantasy, costumi ed edizione speciale DVD. Sicuramente un freno importante è stato il divieto di assistere alla pellicola ai minori di 14 anni.

