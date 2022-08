Watcher: stalker, sguardi e terrore nel magistrale thriller in uscita per Lucky Red

Grazie a Lucky Red e Universal Pictures International Italy, arriva nelle sale italiane Watcher, nuovo thriller psicologico diretto dalla regista Chloe Okuno con protagonista Maika Monroe.

Accolto con notevoli entusiasmi al Sundance Film Festival, dove è stato presentato in anteprima mondiale, Watcher è un thriller/horror psicologico al femminile, capace di giocare con gli stilemi del genere e gli sguardi del cinema mentre sviluppa con attenzione tematiche d’attualità di forte impatto, come il gaslighting, lo stalking e l'alienazione sociale. La storia è quella di Julia, una donna che si trasferisce a Bucarest per seguire il marito nel suo nuovo lavoro: mentre cerca di integrarsi nella nuova realtà, la città viene sconvolta dagli omicidi di un serial killer e Julia, isolata e senza riuscire a comunicare a causa delle barriere linguistiche, si lascia suggestionare dagli avvenimenti fino ad iniziare a credere di essere costantemente osservata da un uomo dal palazzo di fronte...

Visione da doppia programmazione che andrebbe divorata insieme a The Voyeurs con Sydney Sweeney (disponibile su Prime Video), Watcher riprende le lezioni de La finestra sul cortile di Hitchcock (e non poco anche quelle de L'inquilino del terzo piano) per ribaltarne il punto di vista: oggi non si sta più a guardare ma si è guardati continuamente.

Alla sceneggiatura troviamo Zack Ford, mentre la regia è a firma di Chloe Okuno, che debutta al cinema dopo una serie di cortometraggi e dopo essersi fatta apprezzare per aver “Storm Drain”, tra i migliori segmenti dell’antologia horror V/H/S/94. La protagonista è invece Maika Monroe, che torna al genere che l’ha resa celebre con l’iconico e acclamato It Follows di David Robert Mitchell.

Watcher arriva al cinema dal 7 settembre, e il consiglio è di non perdervelo! Nel frattempo, date un'occhiata al poster e al trailer ufficiale.