Watch Dogs, il film è ufficiale! Sophie Wilde sarà la protagonista

Il mondo dei videogiochi sembra destinato a diventare in maniera sempre più massiccia la nuova miniera d'oro di Hollywood: le trasposizioni cinematografiche di saghe videoludiche famose spuntano ormai fuori come funghi, ed era solo questione di tempo prima che la cosa finisse per riguardare anche Watch Dogs.

Già oggetto nel 2014 di un progetto con gli sceneggiatori di Benvenuti a Zombieland, il gioco Ubisoft sembra ora effettivamente destinato a sbarcare sul grande schermo con quest'adattamento affidato alla regia di Mathieu Turi (Hostile, The Deep Dark, Sons of Chaos) e alla sceneggiatura di Christie LeBlanc, già vista all'opera nell'Oxygen di Netflix.

Contestualmente all'annuncio ufficiale del film, che sarà prodotto da New Regency, ci è stato svelato anche il nome dell'attrice che dovrebbe dar volto alla sua protagonista: si tratta di Sophie Wilde, nota ai più soprattutto per la sua partecipazione a Talk to Me. Non è chiaro, ovviamente, quale sarà la storia del film e se quest'ultima seguirà in maniera fedele la narrazione del primo capitolo del gioco che fece il suo esordio nel 2014.

Vedremo, a questo punto, quando seguiranno ulteriori aggiornamenti sul cast e sulla trama: e voi, che aspettative avete? Pensate che Watch Dogs possa prestarsi a dovere a un adattamento per il grande schermo? Diteci la vostra nei commenti!