Watch Dogs: tutto quello che dovete sapere sul film con protagonista Sophie Wilde

Questa settimana il film di Watch Dogs è diventato ufficiale, oltre dieci anni dopo l'annuncio originale avvenuto nel 2013: in questo articolo proviamo a fare il punto della situazione e a raccontarvi tutto ciò che dovete sapere sul progetto.

L'adattamento cinematografico di Watch Dogs, basato sull'omonimo videogame Ubisoft, è in lavorazione da un decennio, con gli sceneggiatori Paul Wernick e Rhett Reese incaricati di scrivere il film nel lontano agosto 2013: da allora gli aggiornamenti sul progetto però sono stati quasi totalmente inesistenti, nonostante nel corso degli anni Ubisoft abbia pubblicato tre diversi capitoli della saga di videogame, tutti di discreto successo.

La storia di Watch Dogs, diversa di capitoli in capitolo, è ambientata in un'America immaginaria in cui le città sono dipendenti dal ctOS, una rete informatica che collega insieme tutti i dispositivi elettronici delle metropoli e memorizza le informazioni personali dei suoi cittadini: nei giochi, i vari protagonisti sono sempre hacker o gruppi di ribelli che combattono contro le aziende corrotte che governano il ctOS, i boss del crimine o hacker rivali.

L'adattamento cinematografico di Watch Dogs sarà diretto dal regista francese Mathieu Turi (The Deep Dark, Hostile), con la nuova sceneggiatura scritta da Christie LeBlanc, meglio conosciuta per aver firmato il thriller fantascientifico originale Netflix Oxygen: il film sarà ambientato nello stesso universo del franchise di videogiochi di successo e racconterà una storia originale, che avrà per protagonista la giovane attrice australiana Sophie Wilde, divenuta famosa negli ultimi mesi grazie all'enorme successo dell'acclamato horror Talk to me.

Continuate a seguirci per tutti i prossimi aggiornamenti sul film di Watch Dogs, che certamente non tarderanno ad arrivare.