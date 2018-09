Wasp Network: Penelope Cruz nel cast dello spy-movie di Olivier Assayas

L'attrice Premio Oscar Penelope Cruz sarà la protagonista dello spy-movie Wasp Network, che sarà il prossimo progetto del celebrato regista francese Olivier Assayas.

Nel film saranno presenti anche Pedro Pascal (Wonder Woman 1984, Il Trono di Spade), Edgar Ramirez, Gael Garcia Bernal (Coco, Mozart in the Jungle) e Wagner Moura, che ha interpretato Pablo Escobar nella serie televisiva di Netflix, Narcos.

Wasp Network è l'incredibile storia vera delle spie cubane che durante gli anni '90 si infiltrarono nel territorio americano intessendo una rete terroristica con sede in Florida con ramificazioni in America centrale e con il consenso del governo degli Stati Uniti. Assayas (Personal Shopper, Clouds of Sils Maria) ha anche scritto la sceneggiatura del film, adattandola dal libro di Fernando Morais The Last Soldiers of the Cold War.

Rodrigo Teixeira di RT Features produrrà il progetto insieme a Charles Gillibert di CG Cinema. Lourenço di RT, Sant'Anna e Sophie Mas sono produttori esecutivi. IMR International presenterà il film agli acquirenti stranieri a Cannes 2019, con CAA Media Finance che gestirà i diritti di distribuzione per gli Stati Uniti.