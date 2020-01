Wasp Network di Olivier Assayas sarà distribuito internazionalmente da Netflix

Dopo la presentazione in concorso alla lo scorso settembre, si erano perse le tracce del deludente Wasp Network di Olivier Assayas (Personal Shopper, Sils Maria), spy-thriller e biopic dedicato alla innumerevoli spie castriste che formavano quel "vespaio" che dà il titolo al progetto.

Come scriver Variety, il film è stato stato acquistato ufficialmente da Netflix per la distribuzione internazionale tranne che in Italia, Cina, Europa dell'Est, Europa Orientale, Grecia, Portogallo e Medio Oriente. In Francia avrà una finestra di distribuzione SVOD solo dopo un'uscita nelle sale cinematografiche.



Wasp Network è incentrato sulla vera storia delle spie cubane trapiantate in America nel corso degli anni '90, quando gruppi anti-castristi con sede in Florida effettuavano attacchi mirati di stampo militare a Cuba e il governo dell'Isola reagiva costituendo una rete segreta di spie conosciuta appunto come Wasp Network, "il vespaio".



Nel cast del film di Assayas troviamo Edgar Ramirez, Penelope Cruz, Gael Garcia Bernal e Wagner Moura. Per ulteriori approfondimenti su questo spy-thriller d'autore vi rimandiamo alla nostra recensione di Wasp Network. Data la mancanza del mercato italiano nell'acqusiizione di Netflix, presumiamo che il film uscirà da noi nelle sale cinematografiche.



Vi terremo aggiornati su ulteriori sviluppi della distribuzione. Cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra nei commenti.