Mia Wasikowska nel trailer americano del revenge movie Judy & Punch

Mia Wasikowska è la star assoluta del film scritto e diretto da Mirrah Foulkes (The Crown), Judy & Punch, e già dal trailer si può comprendere come il suo personaggio sia agguerrito e risoluto. "Nessun grande crimine dovrebbe rimanere impunito" recita Wasikowska al termine del video, preludio a quello che potremo vedere nel film.

Judy & Punch è ambientato tra le rovine della città di Seaside, dove gli abitanti del villaggio affollano il teatro di marionette di Judy e Punch. Anche se Punch (Damon Herriman) si proclama il più grande burattinaio e riesce a tenere la folla, è Judy (Mia Wasikowska) a mostrare indubbie qualità artistiche in uno spettacolo altrimenti piuttosto rozzo.

Ma a seguito di un tragico incidente, Punch uccide brutalmente Judy, abbandonandola nel bosco. Accolta dal dottor Goodtime e da una società di emarginati, Judy pianifica la sua vendetta.



Dal trailer si evince la risolutezza di Judy nel tentativo di vendicarsi e ottenere la propria vendetta, nonostante la bilancia della giustizia non troverà mai equilibrio. Burattinai, sangue e violenza in una storia antica e ricca di fascino.

Il film ha ottenuto solide recensioni al Sundance Film Festival lo scorso anno, e tra i produttori c'è Nash Edgerton, con Lucy Punch tra i produttori esecutivi.

Il film dovrebbe essere distribuito nelle sale dal 24 aprile. Damon Herriman ha interpretato Charles Manson sia in C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino sia nella serie Netflix, Mindhunter. Su Everyeye trovate la recensione di Madame Bovary con protagonista Mia Wasikowska.