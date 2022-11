Wash me in the river: il nuovo action con Robert De Niro andrà in esclusiva su Prime Video

Nel nuovo listino delle uscite per dicembre 2022, la piattaforma di streaming on demand Prime Video ha annunciato l'uscita in esclusiva del nuovo action con Robert De Niro Wash me in the river, che include nel cast anche John Malkovich.

La storia segue Shelby John e Ruby Red, che si amano alla follia: ma la loro storia è segnata dall'abuso di stupefacenti. Decidono di ripulirsi e costruire una famiglia, però le maglie del traffico di droga sono troppo strette e Ruby cade in tentazione, incalzata dal suo spacciatore di fiducia. La dose le è fatale: distrutto e mosso da un desiderio irrefrenabile di vendetta, Shelby John è determinato a sterminare i responsabili della morte della sua compagna e spezzare definitivamente la catena del traffico di droga in città.

Nel cast, oltre a Robert De Niro e John Malkovich, anche Jack Huston, Willa Fitzgerald e Quavo. I film è diretto da Randall Emmett e sarà disponibile dal 28 dicembre in anteprima esclusiva su Prime Video in versione originale sottotitolata e anche doppiata. In calce all'articolo potete guardare il poster ufficiale.

Ricordiamo che Robert De Niro - ritrovatosi suo malgrado al centro del successo virale del film mai fatto da Martin Scorsese Goncharov - sarà rivisto il prossimo anno su Apple TV+ nel (vero) nuovo film di Scorsese, Killers of the Flower Moon, che include nel cast anche Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons e Brendan Fraser.