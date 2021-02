Wash Me in the River, Robert De Niro e John Malkovich insieme in nuovo thriller

È il puntualissimo Variety a informarci che Robert De Niro e John Malkovich reciteranno fianco a fianco nel prossimo Wash Me in the River, nuovo thriller diretto da Randall Emmett (Midnight in the Switchgrass) dove farà anche il suo debutto come attore Migos' Quavo, membro del gruppo hip-hop Atlanta Migos.

Il film è attualmente in produzione in Porto Rico, e stando al comunicato diffuso Quavo vestirà i panni di tale Coyote, "uno spietato signore della droga senza cuore". Per quanto riguarda il progetto, Wash Me in the River è descritto come un thriller d'azione sulla falsa riga di Non è un paese per vecchi, con una sceneggiatura firmata da Adam Taylor Barker che segue la vicenda di un tossicodipendente da oppioidi in recupero che cerca vendetta proprio sul rivenditore (Coyote), responsabile diretto del giro di droghe che hanno provocato la morte della sua amata.



Nel ruolo del protagonista troveremo Jack Huston (Boardwalk Empire, Ben Hur), e in merito alla sua esperienza sul set proprio Quavo ha dichiarato: "Penso onestamente che questo film sarà uno dei più interessanti della prossima stagione cinematografica. L'esperienza è stata incredibile per me, con Robert De Niro e Jack Houston che mi hanno fatto sentire a casa, come in famiglia. Sono davvero orgoglioso di aver lavorato con Randall, che è un ragazzo straordinario e con cui non vedo l'ora di fare altri film".



Non c'è ancora una data d'uscita ufficiale. Vi ricordiamo che rivedremo prossimamente Robert De Niro anche in The Killers of the Flower Moon diretto da Martin Scorsese e al fianco di Leonardo DiCaprio.