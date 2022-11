Warren Beatty, la star accusata di molestie ad una ragazzina nel 1973

Un'altra star di Hollywood è finita nell'occhio del ciclone nelle ultime ore a causa di un'accusa per molestie sessuali. L'ultimo nome della lista è Warren Beatty, una delle leggende del cinema americano, accusato di aver molestato una ragazzina di 14 anni nel 1973. La causa è stata presentata alla Corte Superiore di Los Angeles.

Secondo l'accusa, l'attore avrebbe avuto un atteggiamento inopportuno sul set di un film, commentando ripetutamente il suo aspetto, fornendole il suo numero di telefono e chiedendole di chiamarlo in un hotel della California all'inizio del 1973, quando la presunta vittima aveva 14 anni e lui 35.

La donna ha riferito di essersi sentita inizialmente elettrizzata dalla situazione; Warren Beatty, protagonista di una gaffe clamorosa agli Oscar 2017, insieme a Faye Dunaway, quando sbagliarono il nome del film vincitore del premio al miglior lungometraggi, in seguito l'avrebbe chiamata in hotel per trascorrere del tempo con lui.



"L'imputato ha portato con sé la querelante durante dei viaggi in macchina, si è offerto di aiutarla con i compiti e ha parlato con la querelante della perdita della verginità in più occasioni" si legge nei documenti dell'accusa "Nel corso del 1973, quando la parte lesa aveva 14 e 15 anni, l'imputato ha sfruttato la sua posizione e il suo status di adulto e star del cinema di Hollywood per costringerla ad un contatto sessuale con l'attore in più occasioni".



Ad accusare Beatty è Kristina Charlotte Hirsch e nonostante non sia stato fatto esplicitamente il nome di Warren Beatty, Variety ha notato che nei documenti del tribunale si parla dell'accusato come dell'interprete di Clyde nel film Gangster Story del 1967.

Negli ultimi anni ricordato anche per quella suddetta gaffe, anche nel 2023, come nel 2017, gli Oscar saranno condotti da Jimmy Kimmel, Warren Beatty è famoso per la sua lunga e ricca carriera sul grande.