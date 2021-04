WarnerMedia, Jason Kilar sicuro: 'Nel 2022 daremo precedenza alle sale'

L'esplodere della pandemia ha inevitabilmente rafforzato la posizione delle piattaforme streaming sul mercato cinematografico mondiale, con contenitori come Netflix, Disney+, Prime Video ed HBO Max a fare la voce del leone sulle sale cinematografiche in difficoltà sempre più evidenti. La musica, però, è destinata a cambiare almeno in casa Warner.

L'enorme successo al botteghino di Godzilla vs Kong sembra infatti aver spinto i vertici di WarnerMedia a riflettere sulla politica adottata nel corso di questi ultimi mesi, con più di una grossa produzione lanciata contemporaneamente in sala e in streaming.

Una tendenza destinata ad interrompersi il prossimo anno, almeno stando alle parole del CEO Jason Kilar: "Penso sia corretto dire che, ad esempio, diciamo un grosso film DC... Credo sia corretto dire che presumibilmente uscirebbe esclusivamente nei cinema per poi finire su piattaforme come HBO Max soltanto dopo un po' di tempo" ha spiegato Kilar, provando ad anticipare la situazione dell'immediato post-pandemia.

I tanti fan che temevano di doversi accontentare della TV di casa per assistere a film meritevoli del grande schermo, dunque, possono tirare un sospiro di sollievo: la sala avrà sempre la precedenza. Qualche tempo fa, comunque, lo stesso Jason Kilar aveva ribadito che per WarnerMedia lo streaming non fosse un semplice esperimento.