Warner svela The Batman Batarang Edition e Joker Comic Edition: gli home video di novembre

Nel mese di novembre con Warner Bros. Italia sono in arrivo tantissime imperdibili edizioni home-video per serie TV, fantastici box set ed esclusive special edition: da The Batman a Joker a Harry Potter, tantissime idee ed imperdibili occasioni per il perfetto regalo di Natale.

La saga di Harry Potter torna in una nuova ed imperdibile edizione: la Dark Arts Steelbook Collection, un nuovo packaging esclusivo per la serie dedicata al Wizarding World creato da J.K. Rowling che include gli 8 film in una speciale veste grafica accompagnati da 7 spillette Horcrux da collezione.

Gli amanti delle serie tv troveranno invece And Just Like That – la prima stagione completa, sequel dell’amatissima Sex and the City, che sarà disponibile in DVD a partire dal 24 novembre: la serie racconta le avventure degli iconici personaggi di Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) nel viaggio dalla complessa realtà della vita e dell’amicizia dei 30 anni alla realtà ancora più complicata di vita e amicizia da cinquantenni.

Proseguendo, arriva la Joker Comic Edition, il villain più famoso del cinema entra a far parte della nuova collana da collezione con un nuovo ed accattivante packaging accompagnato da un comic book esclusivo e da un esclusivo poster. Il nuovo imperdibile packaging è già disponibile per l’acquisto e presenta al suo interno il film in versione 4K UHD + Blu-ray. Infine, è stata annunciata anche The Batman - Batarang Edition, con il nuovo emozionante film con Robert Pattinson nei panni dell’uomo pipistrello che sarà disponibile a partire dal 24 novembre in versione 4K UHD + Blu-ray in una fantastica edizione Batarang da collezione: all’interno l’iconica piastra incisa “BATARANG” con cavalletto da esposizione.

A proposito del film di Matt Reeves, sapete che Warner Bros ha annunciato The Batman in Concert per il 2023?