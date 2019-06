La Warner svela il futuro di DC Films: 'Bisogna colpire quando non lo fa Marvel Studios'

In una recente intervista sul futuro dell'azienda, i leader di Warner Film e TV Toby Emmerich e Peter Roth hanno parlato della nuova linea editoriale del DC Universe e della competizione con i Marvel Studios della Disney.

Parlando con i membri della Producers Guild of America, Emmerich ha ammesso di essere "geloso" della Disney e dell'esercito di titoli Fox, Marvel e Lucasfilm che hanno schierato, ma si è anche detto sicuro circa un "futuro prospero" per la Warner Bros.

"Disney diventerà il numero uno nel prossimo futuro", ha detto il presidente dello studio. "Ma penso che ci sia una possibilità per noi e altri studi come Universal, perché Disney e Fox hanno un focus molto specifico. Questo ci dà la possibilità di correre rischi altrettanto specifici con tutte quelle uscite teatrali cui la Disney non punta. È come il baseball: devi colpire quando non lo fanno gli avversari."

Emmerich, tra le tante cose, ha parlato anche della decisione di allontanarsi dalla costruzione di un universo cinematografico condiviso per i supereroi DC e passare a film indipendenti. "Ci siamo resi conto che i film indipendenti ci hanno permesso di apportare ulteriori cambiamenti di carattere, tono e visione del regista", ha affermato. "Aquaman, per esempio, è molto diverso da quello che si vedrà quest'anno col Joker di Todd Phillips. E l'anno prossimo Birds of Prey e Wonder Woman, in uscita l'anno prossimo, saranno a loro volta molto diversi da Joker".

