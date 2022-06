Warner rivoluziona DC: via Toby Emmerich, Todd Phillips di Joker scelto come supervisore?

Dopo la fusione tra WarnerMedia e Discovery nei corridoi della nuova società continuano a soffiare venti di rivoluzione, e alcuni spiragli di questa brezza a quanto pare sono pronti a farsi largo fin dentro le stanze di DC Films.

Un nuovo rapporto di The Wrap, infatti, in queste ore ha fatto luce sui piani futuri della Warner Bros. Discovery per 'mettere ordine' in casa Warner Bros. e nelle divisioni principali - vale a dire Warner Bros. e New Line, Warner Animation Group e DC Entertainment. Il rapporto annuncia che il presidente del gruppo Pictures Toby Emmerich abbandona la società, ma suggerisce anche che insieme a lui potrebbe abbandonare la nave anche l'attuale presidente della DC Films Walter Hamada.

Per l'immediato futuro, pare che Hamada farà riferimento ai nuovi co-presidenti Michael De Luca e Pamela Abdy, ma una fonte citata da The Wrap ha affermato che rimarrà solo fino alla scelta del suo potenziale sostituto. A questo proposito la compagnia starebbe cercando una figura in grado di supervisionare le componenti cinematografiche, televisive ed editoriali della DC, e il nome mormorato è quello di Todd Phillips, regista del film Leone d oro a Venezia Joker.

Secondo The Hollywood Reporter, infatti, diverse fonti interne avrebbero affermato che il capo della Warner Bros. Discovery, David Zaslav, avrebbe contattato Todd Phillips per proporgli un nuovo ruolo alla guida DC Films: se il regista di Joker dovesse accettare, diventerebbe una sorta di "consigliere-supervisore" del franchise, anche se "non ricoprirebbe una carica esecutiva". Tuttavia, una fonte spiega che l'attuale reticenza di Phillips risiede nel fatto che, nonostante il successo del film con Joaquin Phoenix, il regista "non si considera un esperto" dell'universo DC.

Queste nuove, preziose informazioni arrivano dopo che Variety, lo scorso aprile, aveva riferito che prima che l'acquisizione della Warner Bros. da parte di Discovery fosse finalizzata, Zaslav aveva "già selezionato dei possibili candidati" nel tentativo di trovare un Kevin Feige per il franchise DC. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti su una vicenda che promette di segnare il futuro del brand.