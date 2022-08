Warner rinvia anche Shazam Fury of the Gods: DC fugge da Avatar La via dell'acqua

Dopo la conferma del rinvio di Aquaman & The Lost Kingdom, è stato confermato che Warner Bros Discovery ha appena posticipato anche l'uscita di Shazam: Fury of the Gods, sequel del cinecomix con protagonista Zachary Levi.

Shazam! Fury of the Gods ha avuto un percorso a dir poco complicato per arrivare sul grande schermo: il film, annunciato a dicembre 2019, doveva uscire originariamente l'1 aprile 2022, ma a causa dei blocchi per la pandemia di COVID-19 venne inizialmente posticipato al 4 novembre 2022, e poi di nuovo al 2 giugno 2023. In seguito, venne anticipato al 21 dicembre 2022, una data che ha occupato fino a poche ore fa, quando Shazam: Fury of the Gods al 17 marzo 2023, con un balzo in avanti di tre mesi.

Il cambio di rotta permette quindi al film di David F. Sandberg di 'fuggire' da Avatar: La via dell'acqua, colosso di James Cameron previsto per il 14 dicembre 2022: qualora fosse uscito la settimana successiva allo scifi della Disney, probabilmente il cinecomix DC avrebbe rischiato di rimanere eclissato dalla luna Pandora. In questo modo invece Shazam 2 avrà più campo libero, e adesso occuperà la data d'uscita che fino a poche ore fa apparteneva ad Aquaman & The Lost Kingdom: come vi abbiamo già indicato in un articolo precedente questa mattina, il sequel con Jason Momoa arriverà adesso il 25 dicembre 2023.

Per altri contenuti guardate il trailer di Shazam Fury of the Gods.