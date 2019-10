La Warner è rimasta sorpresa dal livello di successo del Joker con Joaquin Phoenix

Il Joker di Todd Phillips ha battuto ogni record d'incasso nel mese di ottobre in America, superando anche Deadpool come titolo Rated-R con il miglior incasso nella storia del cinema (attualmente 853 milioni) e regalando al grande pubblico una delle interpretazioni più sofferte, intense e magnetiche di Joaquin Phoenix.

Parte della critica non ha apprezzato il modo in cui la penna di Phillips e Scott Silver ha saputo ritrarre le problematiche attuali del paese e trattare la malattia mentale, definendolo pericoloso e in alcuni casi "incel friendly", ma il pubblico ha molto apprezzato il film, tanto da farlo diventare uno dei titoli con lo score più alto su IMDb.



Un successo colossale, insomma, sotto quasi tutti i punti di vista, e a quanto pare così grande che la Warner Bros. è rimasta quasi spiazzata da questa accoglienza così dirompente, come ha rivelato recentemente in una roundtable con l'Hollywood Reporter il presidente dello studio, Toby Emmerich. Ha dunque spiegato:



"L'impeto dietro la creazione di Joker proviene tutto da Todd Phillips. Una dei vantaggi di essere Warner Bros e di avere la DC è che riteniamo che non tutti i film debbano avere lo stesso modello produttivo - come la Disney -, conservare sempre lo stesso tono o appartenere per forza di cose alla stessa continuity. Abbiamo semplicemente pensato che realizzare una storia rated-r su di un supercriminale fosse una bella idea. Non abbiamo minimamente visto arrivare tutto questo successo quando abbiamo deciso di produrre il film".



Intanto è cominciata la campagna For Your Consideration agli Oscar di Joker.