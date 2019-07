La Warner riceverà un incentivo di $21 milioni per girare Sherlock Holmes 3 in California

Deadline riporta che grazie alla tax credit la Warner Bros. si è assicurata degli sgravi fiscali da capogiro per girare i suoi prossimi film in California, incluso ovviamente Sherlock Holmes 3.

Secondo quanto riportato, la cifra stanziata per il terzo film della saga è quasi da record: la Warner Bros. infatti si è aggiudicata sgravi per la bellezza di circa $21 milioni di dollari, e questo solo per il film con Robert Downey Jr. e Jude Law.

La major ne ha ricevuti altri anche per King Richard (7.4 milioni di dollari) e Little Shop of Horrors (9.6 milioni di dollari), mentre la Universal ha ottenuto il tax credit per La Notte del Giudizio 5 (6.4 milioni di dollari, che compreranno praticamente la maggior parte del budget del film Blumhouse).

I finanziamenti si dividono equamente tra progetti indipendenti e non indipendenti, e hanno come scopo quello di favorire la creazione di posti di lavoro nel settore cinematografico in California. Negli ultimi vent’anni, infatti, paradossalmente la maggior parte degli studios cinematografici e televisivi hanno spostato le proprie produzioni dalla terra di Hollywood al Michigan, alla Georgia, al New Mexico o addirittura in Canada, grazie all'appetibilità degli sgravi fiscali offerti.

Sherlock Holmes 3 sarà diretto da Dexter Fletcher, e con una spesa di circa $106.8 milioni di dollari per la zona di Los Angeles rappresenterà il secondo maggior investimento degli ultimi cinque anni dopo i $118 milioni sborsati dalla Disney per la produzione di Captain Marvel (che infatti beneficiò di $20.7 milioni di dollari in tax credit).

I tax credit più alti degli ultimi anni rimangono quelli di Bumblebee ($22.4 milioni) e Space Jam 2 ($21.8 milioni), con il recente C'Era Una Volta a Hollywood di Quentin Tarantino subito dietro ($18 milioni).

Sherlock Holmes 3 arriverà a dicembre 2021.