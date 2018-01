Warner mette il produttore di The Conjuring e IT a supervisione di DC Films

Dopo le vicissitudini che hanno portato al ridimensionamento dei ruoli dialla DC Film, la Warner ha scelto il nuovo supervisore:

Hamada è noto per essere stato il produttore dietro ai successi della saga di The Conjuring e IT, e da domani si occuperà di ristrutturare la malconcia DC Films alla luce della delusione critica e commerciale di Justice League. Secondo Variety è ormai cosa fatta, e Hamada potrebbe far ben sperare sul futuro del DC Extended Universe già dal prossimo film, Aquaman; avendo già lavorato con James Wan, potrà meglio coordinare i suoi sforzi, insieme a Geoff Johns, che rimarrà comunque presidente e capo creativo di DC Entertainement.

Di seguito vi riportiamo il comunicato di Toby Emmerich, presidente Warner, a proposito della nomina di Hamada: “Walter è una persona creativa, piena di risorse e dedita all’eccellenza e porterà tutte queste qualità nella sua supervisione dei nostri cinecomic. È un produttore esecutivo incredibile e ha lavorato bene con due degli ultimi successi della stagione estiva: Annabelle 2 e IT. Sono sicuro che Geoff e Walter riusciranno a coordinare gli sforzi per ottenere dei film dall’incredibile successo di pubblico e contemporaneamente accontentare tutti i fan della DC. Non vediamo l’ora di iniziare questa collaborazione”.