Warner Media, Jason Kilar: 'Il mondo sta cambiando e il cinema deve adattarsi'

Nei mesi scorsi, Warner Media ha sconvolto il mondo del cinema, sancendo il definitivo passaggio di consegne dalle sale allo streaming. La pandemia ha sicuramente incentivato questa politica che prevede il massiccio utilizzo della piattaforma HBO MAx, ma sembra che le cose potrebbero andare in modo diverso a seconda della pellicola.

Il nuovo CEO Warner Media Jason Kilar ha infatti chiarito che nel prossimo anno, le sale torneranno ad avere la precedenza ma, per alcuni film verrà comunque presa in considerazione la duplice uscita al cinema e in streaming. Si tratterà chiaramente di film con una minore risonanza, e non i grandi blockbuster attesi da tutti.

"Penso che vedrete due diverse tipologie di film. Ci saranno sicuramente le grandi epopee e i film più attesi che andranno al cinema per primi, ma ci saranno anche una serie di film che produciamo con orgoglio alla Warner Bros. che andranno anche su HBO Max sin dal primo giorno di uscita. L'ho detto l'anno scorso, non credo che vedremo il mondo tornare al 2016. Penso che il mondo stia cambiando ed anche il cinema dovrà per questo adattarsi, è così che dovrebbe funzionare il mondo, e ovviamente noi tenteremo di adeguarci a tutto questo nel miglior modo possibile".

Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con questa decisione? Diteci la vostra nei commenti.