Warner, giugno è un mese ricco di bluray: ci sono Animali Fantastici, Batman e 007!

Dopo l'esordio di Animali Fantastici I segreti di Silente sulle piattaforme digital, il nuovo film della saga spin-off di Harry Potter si prepara finalmente a debuttare in versione home-video fisica edita da Warner Bros. Home Entertainment Italia.

Il film con Jude Law e Mads Mikkelsen sarà disponibile da martedì 28 giugno in DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e Steelbook 4K Ultra HD: tantissimi i contenuti speciali, tra cui le featurette estese, un viaggio alla scoperta dei nuovi personaggi e delle loro storie, un esclusivo dietro le quinte con il cast e la troupe del film ma anche numerose scene eliminate e, anche nell’edizione in DVD, l’imperdibile featurette "The Magic of Hogwarts" con tante immagini inedite delle iconiche location del film. Inoltre, per celebrare il Wizarding World, in occasione dell’uscita home video di Animali fantastici - I segreti di Silente, in arrivo tanti imperdibili cofanetti da collezione targati Harry Potter: a partire da martedì 28 giugno uscirò la Travel Art Collection, una nuova iconica veste grafica per tutti gli undici film ambientati nel magico Wizarding World, disponibili in DVD o negli speciali cofanetti in DVD o in 4K Ultra HD+ Blu-ray. All’interno dei due cofanetti, Harry Potter e Animali Fantastici, tutti i film della saga e le esclusive cartoline da collezione. E dal 28 giugno in arrivo anche la Silente Boxset, che include gli 8 film della saga di Harry Potter racchiusi in uno speciale cofanetto in edizione limitata in 4K Ultra HD.

Ma il mese di giugno non si ferma qui per Warner Bros: sempre dal 28 giugno, la 007 James Bond Daniel Craig Collection presenterà tutti i 5 imperdibili film, in DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD, del ciclo narrativo con protagonista il carismatico Daniel Craig nei panni dell’agente segreto più famoso ed affascinante della storia del cinema. All’interno del cofanetto i film Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall 007, Spectre, e l’ultimo capitolo No Time to Die.

Infine, oltre alla versione 4K Ultra HD + Bluray- de Il Gigante, l’acclamato film vincitore di un Premio Oscar per la regia di George Stevens, con Rock Hudson, Liz Taylor e James Dean, sempre a partire dal 28 giugno i tre film della saga del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan saranno finalmente disponibili nelle versioni Steelbook 4K Ultra HD + Blu-ray e in una fantastica edizione Ultimate Collectors Edition. All’interno della Ultimate Collectors Edition anche un Fotolibro di 16 pagine, due poster da collezione, 10 locandine e 2 cartoline, il tutto in una confezione personalizzata in tema con il film.

