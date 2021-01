Warner, Geoff Johns rimarrà al suo posto nonostante le accuse di Ray Fisher

Geoff Johns, che negli anni si è conquistato una considerevole reputazione in seno ai progetti Warner targati DC Films, sia nelle serie televisive (a partire dal successo di Smallville) ai lungometraggi (che supervisiona personalmente), manterrà il suo ruolo attuale anche in futuro e questo nonostante le recenti accuse lanciate da Ray Fisher.

Ricorderete che la scorsa estate, Fisher si era scagliato sia contro Joss Whedon che anche contro Geoff Johns, in merito al trattamento ricevuto sul set di Justice League: "Durante le riprese per Justice League svoltesi a Los Angeles, Geoff Johns mi ha convocato nel suo ufficio per sminuire me (e i miei agenti) e i nostri tentativi di far arrivare le nostre lamentele lungo la catena di comando appropriata. Ha anche aggiunto una minaccia appena velata alla mia carriera".

Nonostante tutte queste accuse e la conferma che la Warner ha tagliato i ponti con Joss Whedon anche dopo l'investigazione interna seguita alle parole di Fisher, Geoff Johns rimane saldamente ancorato alla sua posizione nella compagnia e, anzi, ha ancora parecchi progetti in via di sviluppo a WarnerMedia. Quest'ultima, infatti, non avrebbe alcuna intenzione di rimuoverlo.

In aggiunta a Stargirl, di cui cura la produzione esecutiva, Johns ha lavorato come produttore anche in show quali Batwoman, Doom Patrol, Titans, Superman & Lois e farà altrettanto anche per l'annunciato serial su Green Lantern. Tutti questi progetti sono stati sviluppati da Johns insieme a Greg Berlanti, mentre oltre questi, Johns ha anche prodotto e co-scritto Wonder Woman 1984 di Patty Jenkins.

La cosa interessante è che già in passato Geoff Johns è stato accusato di essere il principale fautore del sabotaggio del lavoro di Zack Snyder dopo l'allontanamento del regista dal film. Justice League: Director's Cut arriverà a marzo sulla piattaforma digitale HBO Max.