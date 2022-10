Warner, che film DC dirigerà James Gunn? Le idee dei fan: da Plastic Man a Secret Six

Il regista ha anche in programma almeno un'altra serie televisiva spin-off di The Suicide Squad , quindi sembra plausibile che il lungometraggio previsto possa derivare anche da quel mondo... ma quando è entrato a far parte della squadra della DC, a Gunn era stata offerta la possibilità di scegliere il proprio progetto, e quindi c'è sempre la possibilità che abbia avuto altre idee al di fuori di Suicide Squad da poter utilizzare in futuro.

Non si sa ancora nulla del progetto di Gunn, a parte il fatto che si tratterà di un lungometraggio , e non un altro show televisivo. Dato che Gunn ha dichiarato di essere felice di lavorare in TV, sembra del tutto possibile che gli sia stato chiesto di proporre un film, oppure che sia stato attirato dalle scritte sul muro della HBO Max sotto la nuova proprietà della Warner Discovery... ma questa è solo una supposizione. Potrebbe semplicemente aver avuto una buona idea per un film.

