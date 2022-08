Per Warner Discovery esiste una sola versione di Justice League: quella di Joss Whedon

Al Comic-Con è stato confermato che non ci sarà alcun futuro per lo Snyder Verse, ma pare che Warner Bros. Discovery abbia così tanto necessità di distanziarsi da Zack Snyder che, anche in mezzo agli scossoni di queste ore, non si lascia sfuggire le occasioni per scoccare qualche frecciatina.

In un nuovo rapporto di Rolling Stone, lo stesso che ha citato la cancellazione dello spinoff di The Flash dedicato a Supergirl, viene infatti presa ad esempio la vicenda capitata alla famosa regista di documentari Leslie Iwerks, figlia del leggendario animatore della Disney Ub Iwerks: pare infatti che l'autrice, conosciuta per i film The Pixar Story e The Imagineering Story, in questi giorni abbia contattato la Warner Bros. alla ricercati di filmati di repertorio di Justice League di Zack Snyder da utilizzare per un suo progetto, un documentario sulla storia della DC.

Ebbene, secondo quanto rivelato dalla Iwerks, Warner Bros Discovery si sarebbe rifiutata di fornirle il materiale, puntualizzando che per lo studio esiste solo una versione di Justice League: quella di Joss Whedon, uscita nel 2017 dopo i numerosi rimaneggiamenti apportati alla versione di Snyder. Rolling Stone puntualizza che la cancellazione di Batgirl è un altro taglio netto con lo SnyderVerse da parte di Warner Bros Discovery, dato che il film avrebbe incluso la presenza di J.K. Simmons, attore reclutato da Snyder per la parte del commissario Gordon e rivisto nella Snyder Cut di Justice League. Secondo l'outlet, la storia di Leslie Iwerks dimostrerebbe una volta di più quanto lo studio stia cercando di prendere le distanze da Snyder.

Ciononostante pare che Warner Bros Discovery dovrà 'supportare' (o 'sopportare) lo Snyder-Verse ancora per un altro progetto, dato che secondo quanto riportato Batman di Ben Affleck tornerà in Aquaman & The Lost Kingdom per ovviare alle gravi incongruenze della timeline della saga: cliccate sul link evidenziato per saperne di più.