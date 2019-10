La Warner diffonde un comunicato per gli 800 milioni di dollari superati da Joker

In seguito al superamento del traguardo degli 800 milioni di dollari nel mondo da parte di Joker, la Warner Bros. ha diffuso un comunicato nel quale si pronuncia ovviamente orgogliosa della pellicola e del risultato raggiunto.

Questa settimana la pellicola di Todd Phillips ha riconquistato la vetta della classifica battendo sia Maleficent 2 che La famiglia Addams e ha portato il suo totale nel mondo a $849,083,522, una cifra pazzesca per cui la Warner - nella persona del presidente Toby Emmerich - ha anche diffuso un comunicato ufficiale per fare i complimenti a tutti coloro che hanno preso parte al progetto: "La visione creativa e coraggiosa di Todd Phillips è evidente in ogni fotogramma di Joker, e fa il paio solamente con l'incomparabile interpretazione di Joaquin Phoenix di questo iconico personaggio. Quello che loro e tutti quelli che hanno lavorato a questo film hanno creato ha chiaramente trovato un riscontro nel pubblico di tutto il mondo. Ci congratuliamo con loro e con i nostri colleghi alla DC per aver raggiunto questo riguardevole traguardo. E voglio congratularmi personalmente con l'intera Warner Bros. per aver reso possibile questo film".

Il risultato di Joker è ancora più straordinario se pensiamo che molto probabilmente il film non verrà distribuito in Cina, mercato che proprio nei mesi scorsi ha contribuito con ben $511 milioni al record all-time firmato da Avengers: Endgame. Anche restando in casa Warner, Aquaman - ovvero il film DC con il più alto incasso di sempre - ha ottenuto in Cina $284 milioni su un totale di €1,148 miliardi.

In precedenza il regista Todd Phillips aveva ringraziato i fan per aver permesso a Joker di raggiungere tali risultati al box-office: ""Wow! Grazie ai miei meravigliosi cast e troupe, e ovviamente ai fan di tutto il mondo per aver visto il film nonostante il rumore. Siamo super orgogliosi del film e di tutti i vostri meravigliosi messaggi che lo rendono ancora più speciale".

La pellicola che vede Joaquin Phoenix nei panni del celebre villain di Batman ha superato Deadpool in testa alla classifica dei film Rated-R e potrebbe arrivare a fine corsa con oltre $900 milioni.