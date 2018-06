Warner/DC: il Joker di Jared Leto avrà un film tutto suo

Come riportato in esclusiva da Variety, la Warner Bros. sarebbe nelle fasi iniziali dello sviluppo di una pellicola interamente dedicata al Joker di Jared Leto.

Il personaggio, lo ricordiamo, ha fatto il suo debutto ufficiale in Suicide Squad di David Ayer, film che ha riscosso un enorme successo commerciale ma non altrettanti favori ha incontrato tra la critica, che l’ha quasi unanimemente detestato. Persino lo stesso attore Premio Oscar per Dallas Buyers Club ha criticato molto le scelte della produzione e la riduzione del suo ruolo nel film rispetto al minutaggio effettivamente girato in sede di riprese.

I dettagli della trama del film standalone dedicato al folle personaggio dell’Universo Cinematografico DC sono attualmente sconosciuti, ma l’intenzione della Warner sarebbe quella di espandere le storie dei personaggi incontrati proprio in Suicide Squad; proprio il sequel di quest’ultimo film dovrebbe entrare in produzione l’anno prossimo, mentre è già in cantiere il film Birds of Prey con protagonista la Harley Quinn di Margot Robbie.

Continua su binari paralleli, invece, la pre-produzione intorno all’origin movie sul Joker di Todd Phillips – esterno al DC Extended Universe – e nella cui parte principale era stato vociferato anche Joaquin Phoenix. I prossimi film dell’universo condiviso della Warner/DC ad approdare nelle sale saranno, nell’ordine, Aquaman, Shazam! e Wonder Woman 2.