Warner conferma Black Adam, Shazam e Flash: 'Li abbiamo visti e sono fantastici'

Nonostante continuino ad emergere nuovi degli sulla caotica vita privata di Ezra Miller, pare che alla fine The Flash di Andy Muschietti potrà dormire sogni tranquilli, sotto l'egida della nuova dirigenza Warner Bros Discovery.

Dopo aver annunciato un nuovo corso per il DCEU, corso fondato su un piano editoriale di dieci anni che farà il verso alle strategie rese famose dal Marvel Cinematic Universe di Kevin Feige, il nuovo CEO David Zaslav ha confermato che Black Adam, Shazam! Fury of the Gods e The Flash, Zaslav si è addirittura profuso in una serie di complimenti all'indirizzo dei tre cinecomix in uscita, affermando che il suo obiettivo sarà quello di migliorarli ancora di più prima della scadenza: "Abbiamo visto The Flash, Black Adam e Shazam 2, e siamo molto entusiasti dei loro risultati. pensiamo di poterli rendere ancora migliori, nei prossimi mesi".

A conferma delle dichiarazioni di Zaslav, Collider cita diverse fonti che hanno avuto modo di partecipare ad alcune proiezioni di prova di Shazam 2 e The Flash, dalle quali sono effettivamente emerse solo reazioni positive: in particolare, sono stati molti gli elogi per il ritorno di Michael Keaton nel ruolo di Batman per The Flash.

Naturalmente sono ancora tante le domande senza una risposta, e per farci un'idea più concreta a proposito dei piani di Warner Bros Discovery per il DCEU bisognerà aspettare i mesi e gli anni a venire: nel frattempo, diteci che cosa ne pensate nei commenti.