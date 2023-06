Warner Bros vuole Paul T Anderson? Grosse novità sul film con DiCaprio e Joaquin Phoenix

Il nuovo misterioso film di Paul Thomas Anderson, sul quale se ne dicono di ogni da qualche mese a questa parte, potrebbe aver trovato una casa e un distributore grazie a David Zaslav di Warner Bros.

In un nuovo editoriale di IndieWire, infatti, si può leggere chiaramente: "Ci è stato riferito che il misterioso prossimo film di Anderson, che si vocifera includere nel cast anche Joaquin Phoenix, Viggo Mortensen e Regina Hall, è stato allestito alla Warner Bros. Zaslav probabilmente vuole mantenere vivo l'accordo." Curiosamente, questa nuova indiscrezione emerge a pochi giorni dall'incontro tra Warner Bros e Steven Spielberg, Martin Scorsese e lo stesso Paul Thomas Anderson, organizzato per salvaguardare l'etichetta Turner Classic Movies: che, oltre al passato, Zaslav abbia approfittato dell'incontro per guardare anche al futuro? Staremo a vedere.

Inizialmente le riprese per il nuovo film di Paul Thomas Anderson, che dovrebbe includere nel cast anche Leonardo DiCaprio, erano previste per quest'estate a Los Angeles, ma lo scorso maggio sono state rinviate a causa dello sciopero degli sceneggiatori. Secondo le voci di corridoio che rimbalzano da Los Angeles, il film potrebbe essere segretamente un adattamento di "Vineland" di Thomas Pynchon, ma va precisato che non si hanno informazioni certe in tal senso. Ricordiamo che l'autore ha già adattato un romanzo del famoso scrittore padre del post-modernismo, Vizio di forma del 2014, e visti i risultati non c'è motivo per cui non possa farlo una seconda volta.

Rimanete sintonizzati per tutte le prossime novità.