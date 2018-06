Warner Bros. vuole Doug Liman per dirigere il remake de "La Corsa Più Pazza d'America"

Il regista di Edge of Tomorrow e Barry Seal - Una Storia Americana Doug Liman in queste ore sta contrattando con i piani alti della Warner Bros. per salire a bordo del remake de La Corsa Più Pazza d'America.

Qualche mese fa il regista di Dodgeball - Palle al Balzo e Come Ti Spaccio La Famiglia Rawson Marshall Thurber era stato preso in considerazione per dirigere il reboot del film del 1981 di Hal Needham, ma l'accordo è naufragato e adesso la Warner sembra voler procedere affidandosi ad un regista più esperto e navigato.

Lo stile adrenalinico e asciutto di Doug Liman (celebre regista di The Bourne Identity, Mr. & Mrs. Smith e Jumper) si adatterebbe alla perfezione alle atmosfere action-comedy del film, incentrato su un gruppo di piloti pronti a partecipare ad una corsa clandestina da costa a costa negli Stati Uniti d'America.

Se il progetto dovesse avere luce verde, è lecito aspettarsi un cast ricchissimo. Il film originale comprendeva Burt Reynolds, Roger Moore, Farrah Fawcett, Dom DeLuise, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Jack Elam, Adrienne Barbeau, Terry Bradshaw, Jackie Chan, Bert Convy e Peter Fonda, ed essendo una co-produzione USA/ Hong Kong rappresentò anche una delle prime apparizioni nel cinema hollywoodiano di Jackie Chan.

In passato, il progetto è stato proposto a diversi registi, come Etan Coen, Shawn Levy e Guy Ritchie. La sceneggiatura è stata scritta dagli autori di Una Notte Al Museo Thomas Lennon e Robert Ben Garant. Stando alle informazioni di Deadline, Liman lavorerà sulla sceneggiatura già esistente insieme ad un nuovo sceneggiatore, ancora da annunciare.