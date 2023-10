Warner Bros sarà venduta a Universal? Le ultime 'voci di mercato' da Hollywood

È stato un anno importante per Warner Bros: Barbie è il film con più incassi del 2023 ma accanto a grandi vittorie non mancano i flop come The Flash e in generale le pellicole rilasciate dai DC Studios. E proprio in relazione a Aquaman 2 sono iniziate a circolare le voci che vedono Warner Bros in vendita a uno studio rivale.

Ma cosa sta succedendo? Facciamo un po' di ordine: i rumor provengono direttamente dai dipendenti Warner Bros che parlano di una vendita, che si concretizzerà tra un paio d'anni, a un studio rivale e tra i nomi più papabili pare ci sia proprio Universal.

Al momento non abbiamo notizie certe della vendita di Warner Bros. ma se così fosse l'industria cinematografica subirebbe un bel colpo: non dimentichiamo, infatti che, insieme a Universal Picture, Paramount Pictures, Walt Disney Studios e Sony Pictures, Warner Bros. è tra i Big Five di oggi oltre a essere uno degli studi secolari di Hollywood (fu fondato nel 1923 dai fratelli Harry, Albert, Sam e Jack Warner).

La storia di Warner Bros. affonda le radici direttamente agli inizi dell'industria di Hollywood, e nel corso di un secolo il suo status non ha mai subito affondi di alcun tipo, né tantomeno sintomi di crisi, a parte l'annuncio di tagli al 2024 da Warner Bros Discovery

La notizia di una possibile vendita, inoltre, graverebbe anche sulla produzione degli studios che verrebbe del tutto stravolta se pensiamo che Warner Bros. possiede i diritti su tutte le proprietà della DC Comics, diritti che passerebbero in mano a Universal con cambiamenti già certi. Ma non solo: Warner Bros. possiede HBO che ha rilasciato tra le serie più redditizie come The Last of Us e House of the Dragon. Il passaggio in Universal non può che apportare modifiche anche alla struttura dei due show.

E infine c'è la questione dei dipendenti del secolare studios: non ci resta che attendere e scoprire quale sarà il destino di Warner Bros.