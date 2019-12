Warner Bros è ufficialmente al lavoro su Shazam 2 con Zachary Levi

Oltre a mostrare in anteprima mondiale il primo trailer ufficiale di Wonder Woman 1984, la Warner Bros/DC Films ha annunciato ufficialmente di essere al lavoro su Shazam 2, con Zachary Levi di ritorno nei panni dell'omonimo supereroe dei fumetti.

Già lo scorso aprile lo sceneggiatore del primo film Henry Gayden era stato confermato per il ritorno nell'eventuale sequel con il regista David F. Sandberg (Annabelle: Creation) il cui ritorno dietro la macchina da presa era dato come molto probabile, insieme ovviamente al produttore Peter Safran, ma la compagnia doveva ancora dare il via libera ufficiale al progetto. Nonostante manchi ancora una data d'uscita ufficiale per il film, Levi qualche tempo fa aveva indicato l'inizio del 2020 come probabile periodo di inizio riprese, quindi è molto probabile un'uscita per i primi mesi del 2021.

Già nel primo film, pur essendo molto autoconclusivo, si lasciavano aperte varie possibilità per il sequel, con Billy Batson che probabilmente non sarà l'unico eroe della pellicola, essendo adesso circondato da tutta una famiglia di supereroi, mentre la scena a metà dei titoli di coda introduceva un nuovo e bizzarro antagonista direttamente dai fumetti. Lo stesso Sandberg non aveva escluso proprio l'eventualità di un sequel dall'impianto più corale: "Sembra che si possa fare di più con la famiglia Shazam. Li abbiamo appena introdotti ma si potrebbe approfondire come funziona una famiglia di supereroi. Abbiamo anche inserito una piccola scena mid-credit con Mister Mind, e si potrebbe percorrere quella strada. Oppure si potrebbe introdurre un altro cattivo. Ce ne sono molti tra cui scegliere nel mondo di Shazam".

All'inizio del film poi si fa pure un riferimento diretto a Black Adam, che all'inizio sarebbe dovuto comparire proprio in Shazam!, ma si è poi preferito dedicargli un film intero e lasciarlo fuori dalla prima storia. Quest'ultimo film, secondo le parole dello stesso Dwayne The Rock Johnson, dovrebbe essere girato entro un anno o giù di lì.

Su queste pagine potete recuperare il nuovo trailer di Wonder Woman 1984 e la nostra recensione di Shazam!