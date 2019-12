Warner Bros. trova il regista per il film su Wile E. Coyote

Dopo mesi di silenzio Warner Bros. ha trovato il regista per dirigere il film a tecnica mista su Wil E. Coyote, dal titolo Coyote vs. Acme. Secondo quanto riporta Variety, Dave Green, regista di Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombra, è stato scelto per prendere le redini del progetto. Si tratta del primo passo concreto verso le riprese del film.

Per il momento non è chiaro quale sia la storia che racconterà Coyote vs. Acme, considerando che Wil E. Coyote in settant'anni di vita è stato protagonista di moltissime avventure. Nel 1990, Ian Frazier scrisse un pezzo di narrativa per il New Yorker intitolato Coyote vs. Acme, immaginando una causa intentata dal personaggio contro l'Acme, società che gli forniva vari dispositivi e strumenti per aiutarlo nella ricerca di Beep Beep.

Tuttavia, come sappiamo, i dispositivi non funzionano quasi mai correttamente portando a guasti esilaranti, lesioni e imbrogli che favoriscono come sempre il pennuto fuggitivo.



Se dovesse mai arrivare al cinema, Coyote vs. Acme sarebbe il terzo grande film sui Looney Tunes negli ultimi ventidue anni, dopo il successo di Space Jam nel 1996 e Looney Tunes: Back in Action nel 2003.

Non si tratta dell'unico film in cantiere che riguarda i Looney Tunes, visto che sta per essere ultimato Space Jam 2, con LeBron James che sostituisce Michael Jordan nel ruolo del protagonista.

Apparso per la prima volta nel 1949, Wil E. Coyote è noto per i suoi estenuanti tentativi di catturare e mangiare Beep Beep, che riesce sempre a sfuggirgli.

Ogni volta il Coyote fallisce, spesso a causa dei mezzi utilizzati per cercare di catturare la preda. Ogni tanto il personaggio compare in episodi con Bugs Bunny, cercando di catturare pure lui e finendo, anche in questo caso, con un pugno di mosche in mano.

Ad agosto 2018 si diceva che Warner Bros. avrebbe sviluppato il film, con protagonista lo sfortunato animale. I Looney Tunes nel frattempo stanno per tornare con nuovi episodi animati.