Warner Bros.: ecco tutti i titoli in arrivo on demand nel mese di aprile

Oltre a Tornare a Vincere, film inedito con Ben Affleck che salterà la sala e arriverà direttamente in vod il 23 aprile, nel mese in arrivo il mercato digitale si arricchirà di diversi titoli distribuiti da Warner Bros. Italia.

Fra questi citiamo l'arrivo in digitale de La Dea Fortuna, il film nuovo film di Ferzan Ozpetek, con protagonisti Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca, ma anche Richard Jewell, ultimo dramma diretto da Clint Eastwood e basato su fatti realmente accaduti.

Inoltre spazio anche L’Inganno Perfetto”, il thriller che vede insieme per la prima volta sul grande schermo la premio Oscar Helen Mirren e il grande Ian McKellen, e naturalmente Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, il nuovo film d’animazione basato sul celebre videogioco dal successo globale.

Qui sotto vi proponiamo le date di uscita per le maggiori piattaforme digitali, come Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV:

L'Inganno Perfetto, 1 aprile

La Dea Fortuna, 2 aprile (dal 13 aprile sarà inoltre disponibile anche per il noleggio su Sky Primafila, Infinity e VVVVID)

Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge, 16 aprile

Richard Jewell, 30 aprile (dal 14 maggio sarà inoltre disponibile per il noleggio su Sky Primafila, Infinity e VVVVID)

