Warner Bros tende una mano a Christopher Nolan: Tenet torna al cinema in IMAX

Dopo lo straordinario successo ottenuto da Oppenheimer con ben 13 nomination agli Oscar 2024, in queste ore è stato confermato che Warner Bros proverà a riallacciare i rapporti con Christopher Nolan riportando nelle sale Tenet del 2020.

Tenet è senza dubbio tra i film più incompresi e sottovalutati degli ultimi anni, un film di fantascienza troppo cinematograficamente teorico rispetto alle promesse di spettacolo per il grande pubblico, annichilito in fase di distribuzione dalla scelta di uscire nelle sale nonostante la grande difficoltà che i cinema stavano affrontando nel periodo pandemico: fortunatamente, però, il titolo è riuscito a ritagliarsi una sua fetta di pubblico, e successivamente è stato anche riscoperto da chi aveva saltato l'uscita in sala grazie alle piattaforma di streaming on demand, con Warner Bros che all'indomani di Oppenheimer lo saluterà con una nuova distribuzione nelle sale IMAX.

L'uscita decisa è prevista per la settimana che va dal 23 febbraio all'1 marzo, ovvero il giorno in cui Warner Bros distribuirà negli Stati Uniti l'attesissimo Dune: Parte 2 di Denis Villeneuve, uno dei titoli di puntate del 2024 per la major. La mossa metterà finalmente Tenet su un piedistallo, con Warner Bros che sembra voler tendere una mano a Christopher Nolan dopo che il regista aveva scelto di realizzare Oppenheimer con Universal proprio a causa degli attriti riguardanti le scelte di distribuzione fatte dalla Warner durante la pandemia. Nolan, lo ricordiamo, è già a lavoro sul suo prossimo misterioso film, del quale però non si sa ancora nulla...tanto meno la major che lo realizzerà.

A proposito, da oggi 25 gennaio Oppenheimer torna al cinema in Italia.