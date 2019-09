Warner Bros. svilupperà un film animato sui Funko Pop!

Il rumor diffuso ad inizio anno è stato finalmente confermato: Warner Animation Group ha dato il via libera per un film d'animazione basato sul franchise dei Funko Pop, le amate figure in vinile collezionate dai fan di tutto il mondo.

Dopo quasi 20 anni di collaborazione nel quale Funko ha realizzato numerosi prodotti legati ai marchi più in vista della Warner, tra cui Batman e Harry Potter, lo studio ha deciso di acquistare i diritti per trasporre i Pop al cinema e portare così la partnership a un nuovo livello.

La storia del film sarà curata dal regista e designer Teddy Newton e dal veterano della Disney Mark Dindal.

Allison Abbate, vicepresidente eseguivo di Warner Animation Group, ha dichiarato che lo studio non vede lìora di portare in vita questi personaggi su grande schermo: "Le loro figure sono una ventata d'aria fresca per la cultura pop che risultano incredibilmente attraenti per persone di tutte le età."

Il CEO di Funko Brian Mariotti ha invece dichiarato: "Siamo entusiasti per questa opportunità e impegnati a realizzare un fantastico film di Funko che possa distinguersi per i propri meriti. Non è questione di vendere giocattoli o costruire un brand. Il Team della Warner Animation Group ha una visione unica di come sarà il primo film e siamo estremamente emozionati di intraprendere questo viaggio insieme a loro."

Per saperne di più potete leggere la nostra recensione su Making the Fun: The Story of Funko, il documentario targato Netflix che racconta la storia dell'azienda.