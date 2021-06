Warner Bros., svelato il nuovo logo con Discovery: ma i fan sui social lo prendono in giro

Qualche giorno fa Warner Bros. e Discovery hanno annunciato una storica fusione, e adesso le due compagnie hanno svelato il loro nuovo logo ufficiale per sancire la partnership. Purtroppo però non tutto è andato come previsto.

Come fa notare Variety, infatti, il nuovo logo ha attirato su di sé non poche polemiche e soprattutto tantissimo scherno da parte degli utenti online: alcuni osservatori hanno criticato il nuovo logo definendolo amatoriale, datato e/o entrambi, additando l'estetica del design come qualcosa di equiparabile agli effetti di testo 3D disponibili su WordArt di Microsoft Word.

"Sono contento di vedere Hollywood rifarsi ad uno stile austero e ovviamente spendere $0 dollari per trovare un nome adatto alla combinazione tra Warner Bros. e Discovery utilizzando un CD di clipart gratuito con Windows 95 per progettare il logo", ha scritto un utente di Twitter sul proprio profilo.

Vale comunque la pena di notare che l'immagine rilasciata in queste ore non rappresenta il logo finale: subito dopo la presa di posizione degli utenti, Discovery ha precisato che si tratta di un "marchio preliminare". Del resto l'accordo tra Discovery e AT&T, in base al quale WarnerMedia sarà scorporata e fusa con Discovery, dovrebbe concludersi ufficialmente a metà del 2022. Da sottolineare inoltre anche la frase 'La materia di cui sono fatti i sogni', una delle frasi pronunciate da Humphrey Bogart ne Il Mistero del Falco di John Huston, un grande omaggio alla ricca eredità della Warner Bros.

