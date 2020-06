Warner Bros., svelati i trailer che accompagneranno la nuova uscita al cinema di Inception

Nel caso ve lo foste perso, l'uscita di Tenet di Christopher Nolan è stata posticipata di due settimane dalla Warner Bros., che al suo posto inviterà il pubblico al cinema con una riedizione di Inception per festeggiare il decimo anniversario della pellicola con Leonardo DiCaprio.

L'evento, pubblicizzato negli scorsi giorni, sarà accompagnato anche da uno speciale dietro le quinte su Tenet e anche da anticipazioni sui prossimi film della major, e stando alle ultime indiscrezioni sembra che Warner Bros. stia pianificando di mostrare al pubblico i primi trailer di Dune e Godzilla vs. Kong.

Secondo / Film, la riedizione includerà inoltre anche uno speciale filmato promozionale con un nuovo sguardo a Wonder Woman 1984, oltre ai succitati teaser dello sci-fi di Denis Villeneuve e del nuovo capitolo del Monster-Verse. I fan hanno atteso con ansia la possibilità di dare una sbirciatina ai due attesissimi nuovi titoli Warner, quindi questa dovrebbe rivelarsi una strategia intelligente. Nelle scorse ore si è anche parlato della possibilità di far debuttare il trailer di Dune al prossimo Comic-Con alla fine di luglio, quindi è probabile che i teaser che accompagneranno Inception saranno esclusivo per gli spettatori paganti che andranno al cinema per la riedizione del film.

Per averne conferma dovremo attendere il 17 luglio, giorno della nuova uscita di Inception nelle sale. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.

