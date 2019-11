La Warner Bros. svela il suo nuovo logo ufficiale: lo vedremo al cinema nel 2020

Deadline segnala che, in vista del centenario della Warner Bros. che verrà festeggiato nel 2023, la compagnia ha iniziato una missione di rinnovamento della propria compagnia, missione che è iniziata da un restyling del celebre logo ufficiale.

La CEO di Warner Bros Ann Sarnoff ha svelato il nuovo marchio dello studio con una cerimonia a Burbank: il nuovo logo, che trovate in calce all'articolo, in queste ore è stato affisso sul celebre serbatoio idrico a torre che svetta sopra gli studios (ma si tratta di un involucro temporaneo: la torre verrà ridipinta totalmente, un processo che richiederà dalle 4 alle 6 settimane).

Il nuovo logo è un perfezionamento e una modernizzazione del celebre scudo Warner Bros, un marchio che fa parte dell'identità dello studio sin dalla sua fondazione avvenuta nel 1923.

"Mentre ci avvicinavamo al nostro centenario, abbiamo pensato che fosse il momento giusto per dare un ritocco al nostro marchio, a quello che rappresenta e ai valori che incarna" ha detto la Sarnoff. “Sappiamo che un marchio forte ci offre non solo una road map ma uno scopo preciso. Trasforma i nostri sentimenti di orgoglio in parole. Inoltre, ci aiuta a comunicare chi siamo ai nostri dipendenti, ai nostri partner creativi e commerciali e ai nostri fan in tutto il mondo."

L'aggiornamento del logo è solo il primo passo di un rinnovo totale in casa Warner Bros.

"Essere il principale creatore e distributore di intrattenimento al mondo ci permette di lavorare con i migliori narratori sulla piazza. Crediamo nel potere delle storie, alla Warner Bros raccontiamo storie e intratteniamo il pubblico da quasi 100 anni, ma non lo facciamo da soli. Fin dall'inizio, abbiamo lavorato con i migliori artisti di tutti i tempi e li abbiamo aiutati a dare vita alle loro visioni. È il loro genio unico che ci collega e ci ispira, che ci introduce a nuove idee, ci porta in nuovi luoghi e rimodella il modo in cui vediamo il mondo. Sono il cuore di tutto ciò che facciamo."

Il nuovo logo dello scudo Warner Bros dovrebbe iniziare ad apparire sullo schermo all'inizio del 2020.

