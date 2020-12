Warner Bros. svela la data di uscita di Will E. Coyote: i dettagli sul film di James Gunn

La Warner Bros. Pictures ha annunciato nelle scorse ore le date di uscita per le sale cinematografiche di diversi suoi film eventi, tutti destinati alla sala cinematografica e non al servizio di streaming on demand HBO Max.

Oltre alla data di uscita di Mad Max: Furiosa, il prequel di Mad Max: Fury Road di George Miller con Anya Taylor-Joy nei panni del personaggio che fu di Charlize Theron, la major ha anche svelato che Coyote v Acme, il film su Will E. Coyote, arriverà il 21 luglio 2023.

L'ibrido animato di Dave Green presenterà la celebre rivalità tra la Will E. Coyote - conosciuto in Italia come Willy - e la sua nemesi Roadrunner - nel nostro paese ribattezzato Beep Beep. La sceneggiatura è stata scritta da James Gunn, Jeremy Slater, Jon Silberman e Josh Silberman e Samy Burch, ed è ovviamente basata sul personaggio di Will E. Coyote e sulla società fittizia Acme della serie di cartoni animati dei Looney Tunes. L'ex leader della DreamWorks Animation e il produttore di Tom & Jerry Chris DeFaria produrrà il film insieme a James Gunn, con quest'ultimo che agirà tramite il suo banner di produzione Two Monkeys, A Goat and Another, Dead, Monkey.

