Warner Bros svela la data d'uscita del misterioso film di vampiri con Michael B Jordan

Inizia pian piano a dissiparsi il mistero sul nuovo film di Ryan Coogler e Michael B Jordan, con Warner Bros Pictures che dopo aver acquistato il progetto qualche settimana fa in queste ore ne ha svelato la data d'uscita ufficiale.

Come segnalato dallo studio, il film senza titolo uscirà il 7 marzo 2025, vale a dire tra meno di un anno: le riprese inizieranno a New Orleans in primavera, con la storia che dovrebbe raccontare un'avventura originale di vampiri e Ku Kluz Klan ambientata nell'America di fine '800, con atmosfere tra il pulp e gli anime (di cui Michael B. Jordan è un grande fan).

Warner Bros descrive il film come 'evento' e fa sapere che il progetto verrà distribuito anche sul circuito su Imax. Coogler produrrà tramite Proximity Media con Zinzi Coogler e Sev Ohanian e lavorerà anche con uno dei suoi più fedeli collaboratori, il compositore Ludwig Göransson, accreditato come produttore esecutivo insieme a Rebecca Cho e Will Greenfield: Göransson, che all'inizio di questo mese ha vinto l'Oscar per la migliore colonna sonora per il suo lavoro in Oppenheimer di Christopher Nolan, aveva ottenuto la sua prima statuetta grazie a Black Panther di Ryan Coogler.

Coogler è diventato uno dei registi più richiesti di Hollywood dopo aver fatto rivivere il franchise di Rocky con Creed nel 2015 e aver diretto Black Panther, uscito nel 2018. Recentemente ha diretto Black Panther: Wakanda Forever per i Marvel Studios. Il nuovo film sarà l'ennesima collaborazione con Michael B Jordan, apparso in tutte le opere del regista.

