Warner Bros., storico accordo con Spotify: nuove storie in arrivo con Superman e Batman

La Warner Bros. ha siglato un accordo con Spotify per la realizzazione esclusiva di nuovo avventure dedicate ai suoi personaggi più celebri, da Batman a Superman, passando anche per Bugs Bunny.

Il patto siglato è pluriennale e coinvolge anche la DC Entertainment, e riguarderà la produzione e la distribuzione di podcast originali con sceneggiatura. L'accordo dà a Spotify i diritti di distribuzione delle nuove storie DC, che includeranno tutti i celebri personaggi dell'universo narrativo, incluse superstar di prim'ordine come Wonder Woman, Joker e Harley Quinn. Gli spettacoli avranno nuove trame ambientate nell'Universo DC, non correlate ai film o ai programmi TV esistenti.

Oltre ai podcast basati sui personaggi DC, Warner Bros. svilupperà anche nuove serie originali per altre proprietà, come Looney Tunes, Supernatural. Con questo nuovo affare Spotify ingrana la marcia su un territorio che sta continuando ad esplorare con insistenza sempre maggiore: poche settimane fa la società aveva firmato un accordo da oltre $100 milioni di dollari per distribuire in esclusiva il podcast di "The Joe Rogan Experience" di Joe Rogan, e ne ha stipulati altri con Kim Kardashian West per un podcast esclusivo sulla riforma della giustizia penale e con gli Obama per una lista di podcast esclusivi.

"Mentre continuiamo ad assistere ad una crescita esplosiva nel podcasting in tutto il mondo, siamo entusiasti di collaborare con Warner Bros. per costruire questa lista di programmi tratti dai mondi di DC e WB", ha affermato Dawn Ostroff, responsabile dei contenuti e pubblicità di Spotify, in una dichiarazione.

