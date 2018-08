Warner Bros sta sviluppando il sequel di Crazy Rich Asians

In seguito allo stellare debutto da 35 milioni di dollari al box office domestico, Warner Bros. Pictures si sta muovendo per un sequel di Crazy Rich Asians, come rivelato da The Hollywood Reporter. Il film sarà basato sul secondo libro di Kevin Kwan, China Rich Girlfriend.

Il sequel seguirà lo sviluppo della relazione tra Charlie (Harry Shum Jr.) e Astrid (Gemma Chan), oltre a mostrare Nick (Henry Golding) e Rachel (Constance Wu) alla ricerca del padre di lei in Cina. Chine Rich Girlfriend riunirà la produzione originale, compresi il regista Jon M. Chu, i produttori Nina Jacobson, Brad Simpson e John Penotti, e gli sceneggiatori Peter Chiarelli e Adele Lim. Al momento Chu è al lavoro sull'adattamento cinematografico del musical In the Heights, che sarà distribuito dalla Warner Bros. nel 2020.

"Abbiamo un piano con Kevin per i prossimi due film" ha detto Simpson riferendosi all'opzione che hanno sia per il secondo che per il terzo libro, intitolato Rich People Problems.

Crazy Rich Asians segue le vicende di Rachel Chu, una ragazza nata e cresciuta a New York, che si ritrova ad accompagnare il suo fidanzato, Nick Young, al matrimonio del suo migliore amico, che si tiene a Singapore. E' la prima volta in Asia per la ragazza e la cosa la entusiasma moltissimo, tuttavia è nervosa per l'incontro con la famiglia di Nick il quale, in verità, le ha nascosto diversi dettagli importanti sulla sua vita.