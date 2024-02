Warner Bros, queste spese folli servono ad attirare acquirenti in vista della vendita?

Tom Cruise, Margot Robbie, Joker: Folie à Deux, Paul Thomas Anderson, Leonardo DiCaprio, e ancora il nuovo film di Ryan Coogler e Michael B Jordan e i progetti pronti cancellati di punto in bianco come Batgirl e Coyote vs Acme: Warner Bros Discovery è impazzita o c'è sotto qualcosa?

Ovviamente la seconda opzione, almeno per gli analisti del settore: stando ad un lungo report di Variety, infatti, le recenti manovre economiche attuate da Warner Bros. Discovery, che sta provando ad acquistare il nuovo film di Quentin Tarantino dopo aver ingaggiato Tom Cruise con un nuovo contratto, che si è assicurata in esclusiva Margot Robbie e la sua casa di produzione, che sta spendendo oltre 100 milioni di dollari di budget per il nuovo film di Paul Thomas Anderson dopo averne spesi ben 200 per il budget di Joker 2, sarebbero in realtà frutto di una strategia pensata per attirare maggiori investitori e far alzare il valore dell'azienda in vista di una imminente vendita e/o fusione con un altro colosso del mondo dell'intrattenimento.

Infatti, tra poche settimane, nel mese di aprile 2024 terminerà il periodo di lock-up di due anni previsto dall'accordo tra WarnerMedia e Discovery, con Variety che menziona nientemeno che NBCUniversal come potenziale futuro acquirente e che cita diverse fonti interne di persone che lavorano per Warner Bros. Discovery che sospettano che un accordo sia all'orizzonte. Jeff Bock di Exhibitor Relations dichiara espressamente a Variety: "Se il cinema sopravviverà avrà bisogno di artisti di serie A come Tom Cruise e Leonardo DiCaprio, e la Warner Bros. sta spendendo ciò di cui ha bisogno per fare suoi questi artisti." I capi del Warner Bros. Motion Picture Group, Michael De Luca e Pam Abdy, "sono disposti ad assecondare ogni richiesta da parte degli artisti" poiché una potenziale fusione è sempre più probabile.

