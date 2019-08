Warner Bros. slitta l'uscita di Dune e annuncia quella del biopic su Elvis

Warner Bros. ha posticipato di un mese l'uscita nei cinema di Dune, spostando il film di Denis Villeneuve dal 20 novembre al 18 dicembre 2020. Lo studio ha confermato inoltre l'uscita nella versione IMAX. Contestualmente Warner annuncia anche la release del biopic su Elvis Presley, diretto da Baz Luhrmann, prevista per il 1° ottobre 2021.

A causa di questo slittamento Dune entra in competizione con film quali Uncharted della Sony, con Tom Holland nel cast, il musical West Side Story di Steven Spielberg e la commedia della Paramount con Eddie Murphy, Il principe cerca moglie 2.

Il film di Luhrmann arriverà un anno dopo, con Austin Butler (C'era una volta a...Hollywood) nelle vesti di Elvis Presley e Tom Hanks nelle vesti del manager di Elvis, Tom Parker.

Il dramma 'approfondirà la loro complessa dinamica ultraventennale, dall'ascesa alla fama di Presley, alla sua celebrità senza precedenti sullo sfondo del panorama culturale in evoluzione e della perdita d'innocenza dell'America'.



"Sapevo che non avrei potuto girare questo film se il casting non fosse stato assolutamente giusto e abbiamo cercato a fondo un attore con la capacità di evocare il singolare movimento naturale di Elvis e le sue qualità vocali oltre alla vulnerabilità interiore dell'artista. Durante tutto il processo di casting è stato un onore per me incontrare una così vasta gamma di talenti. Avevo sentito parlare di Austin Butler per il suo ruolo in The Iceman Cometh a Broadway con Denzel Washington e ho capito di aver trovato qualcuno che poteva incarnare lo spirito di una delle figure musicali più iconiche al mondo".

Il cast di Dune invece comprende star come Timothée Chalamet, Josh Brolin, Javier Bardem, Oscar Isaac e Rebecca Ferguson.

Recentemente Warner ha comprato Bad Robot di J.J. Abrams per oltre 500 milioni di dollari, dopo che a marzo si era dimesso il Ceo della società.