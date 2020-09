Warner Bros. è al settimo cielo con The Suicide Squad: 'Il film è una bomba!'

Nel corso di una recente intervista con CBR l'attore Joel Kinnaman, interprete del soldato speciale Rick Flag nel DCEU, ha lodato il lavoro dello sceneggiatore e regista James Gunn per il suo nuovo lungometraggio The Suicide Squad, il primo realizzato con la DC Films.

Nel lodare l'approccio in stile commedia adottato dall'autore della saga di Guardiani della Galassia, Kinnaman ha rivelato che la Warner Bros. e DC Films sono estremamente soddisfatti del montaggio della pellicola, per la quale non hanno avuto lamentele da presentare ... o quasi.

"James Gunn mi ha davvero insegnato come trovare la commedia in situazioni in cui non credevo possibile fare commedia. E quindi è stata una grande esperienza di apprendimento per me. È stato davvero divertente, sia io che James ci siamo divertiti moltissimo a lavorarci su. Non vedo l'ora che le persone vedano quel film. Penso che sia davvero bello. E ho sentito che lo studio è al settimo cielo. Che la Warner Bros. fondamentalmente non ha inviato quasi nessuna nota per modificare il montaggio del regista, il che è inaudito per un film così grande".

Come noto, la Warner Bros. in passato ha avuto qualche problema nel 'litigarsi' il montaggio finale di un cinecomic con i propri registi. Zack Snyder ha dovuto scendere a patti con lo studio fin dai tempi di Watchmen, e poi ancora con Batman v Superman: Dawn of Justice fino al punto critico raggiunto con Justice League, mentre il primo Suicide Squad uscito nel 2016 per la regia di David Ayer è stato pesantemente modificato dopo alcune proiezioni di prova.

James Gunn, come spesso gli capita, sembra invece riuscito a mettere d'accordo tutti: quanto aspettate il suo nuovo film? Ditecelo nei commenti!

Per altri approfondimenti leggete il paragone di Joel Kinnaman fra i due Suicide Squad e guardate il primo trailer ufficiale di The Suicide Squad.